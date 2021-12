Les résultats de la nuit en NBA

Pistons @ Pacers : 113-122

Sixers @ Nets : 105-114

Knicks @ Rockets : 116-103

Wizards @ Suns : 98-118

Kevin Durant, l'incertain se transforme en héros de Nets décimés

- Kevin Durant a poursuivi sa campagne pour le titre de MVP avec brio cette nuit. Alors que les Nets affrontaient Philadelphie en étant encore complètement déplumés par le protocole Covid, "KD" a été de nouveau phénoménal.

Après avoir posé 51 points au match précédent, le double MVP des Finales NBA en a inscrit 34 avec 11 rebonds et 8 passes contre les Sixers (quasi au complet), avec une action à 4 points cruciale à 1:46 de la fin alors que les deux équipes étaient à égalité.

Make that four-straight 30+ PT games for @KDTrey5 🔥 34 PTS, 11 REB and 8 AST from KD in the @BrooklynNets win! pic.twitter.com/VY8HDIDwel — NBA (@NBA) December 17, 2021

Avec 9 joueurs disponibles seulement, Brooklyn s'est appuyé sur Blake Griffin et Nic Claxton, tous les deux auteurs de 17 points, soit leur meilleure performance offensive de la saison. Chez les Sixers, Joel Embiid a un peu de mal à trouver un second souffle et ses stats du moment, bien que toujours très intéressantes, ne se traduisent pas par des victoires de son équipe. Le Camerounais a compilé 32 points, 9 rebonds et 6 passes cette nuit.

- On espère que cette victoire des Knicks à Houston va faire du bien au moral d'Evan Fournier. Le Français a participé au succès des siens en atteignant la barre des 20 points pour la première fois depuis le 27 novembre et une rencontre face à Atlanta. Fournier a fini avec 23 points à 8/12 (3/6 à 3 points) et 3 passes en 28 minutes. Il en faudra plus pour conquérir la fanbase des Knicks, mais c'est au moins un signal positif.

A New York, on a aussi beaucoup vu Immanuel Quickley, très tranchant et prolifique en sortie de banc (24 pts avec 7 paniers extérieurs) dans un effectif lui aussi décimé par le Covid. Derrick Rose a lui rejoint l'infirmerie en début de match en raison de douleurs à la cheville.

Quickley catches fire from deep 🔥@IQ_GodSon drains a career-high 7 3PM in the @nyknicks win! pic.twitter.com/H88vEvv4Po — NBA (@NBA) December 17, 2021

La bonne nouvelle pour les Knicks, c'est que Miles McBride est clairement prêt à contribuer. Le rookie a fait une entrée très remarquée dans cette partie avec une superbe activité : 15 points, 9 passes, 4 interceptions et 3 rebonds, sans perdre le moindre ballon. Il y a fort à parier qu'on le reverra beaucoup dans les semaines qui viennent.

Deuce does it all 👀@deucemcb11 puts up 15 PTS, 9 AST and 4 STL with no turnovers as the @nyknicks take the W! #NBARooks pic.twitter.com/8X0CsYPChp — NBA (@NBA) December 17, 2021

- Les Pacers ont disposé des Pistons à Detroit, en partie grâce à Caris LeVert. Les rumeurs de trade n'ont pas perturbé l'arrière d'Indiana, qui a rapidement montré qu'il allait dominer cette rencontre (20 de ses 31 points en première mi-temps).

Killian Hayes était titulaire mais n'a malheureusement pas eu un grand impact offensif. Le Français a fini avec 2 points, 1 rebond, 1 passe et 1 contre.

- Les Suns ont tranquillement dominé les Wizards, incapables de retrouver leur dynamique du premier mois de la saison. Phoenix s'est promené pour revenir à égalité avec Golden State au niveau du bilan. Deandre Ayton (15 pts, 10 rbds), Landry Shamet (16 pts) et JaVale McGee (17 pts) se sont mis en évidence dans une partie où 8 joueurs des Suns ont inscrit au moins 10 points.

C'est la quatrième défaite de suite pour les Wizards désormais 7e à l'Est.