Blake Griffin, encore un ancien All-Star qui passe à la trappe

Pas de passe-droit pour les anciennes stars. Encore moins au sein d’un effectif aussi profond et glorieux que celui des Brooklyn Nets. Malgré son pedigree en NBA, Blake Griffin se retrouve au bout du bout du banc. Même encore plus loin. C’est simple, ça fait déjà deux matches que Steve Nash ne le fait plus du tout jouer. Mais il reste professionnel.

« LaMarcus Aldridge a été excellent. Donc je comprends tout à fait qu’il soit dans le cinq majeur. Par contre, sortir complètement de la rotation… ça je ne l’avais pas vu venir. Mais ce n’est pas ma décision et nous, les joueurs, devons écouter les coaches », confie l’ancien multiple All-Star.

On sent tout de même une pointe d’amertume qu’il peine à masquer. Mais logique. Blake Griffin est passé de titulaire au poste cinq à treizième homme. Il faut dire que son rendement laissait à désirer. Le joueur de 32 ans affiche les statistiques les plus mauvaises de sa carrière avec 5,5 points, 31% aux tirs, 16% à trois-points et 4,9 rebonds.

Il va devoir retrouver du peps et de la mobilité et surtout de l’adresse pour se refaire une place dans la rotation. Peut-être en tant que remplaçant qui amène de l’énergie dans un cinq small ball sur de courtes séquences. Ça ne fonctionnait pas trop mal pour les Nets la saison dernière.

Joe Harris, une longue absence qui pique pour les Nets