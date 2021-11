Joe Harris, une longue absence qui pique pour les Nets

Joe Harris n’est certainement pas aussi talentueux et populaire que Kevin Durant et James Harden mais il est le joueur qui amène le liant entre les deux superstars des Brooklyn Nets. Parce que l’arrière de 30 ans étire les lignes pour ses coéquipiers grâce à son adresse à trois-points et le menace qu’il représente pour les défenses adverses. Mais les New-yorkais vont devoir apprendre à faire sans pendant encore un moment.

Absent lors des 6 derniers matches, le vétéran sera forfait pour quatre à huit semaines à la suite d’une opération à la cheville. En effet, il était gêné par un bout d’os que les médecins ont préféré retirer en espérant que cela règle les pépins du joueur.

Les Nets restent optimistes sur un possible retour au bout d’un mois plutôt que deux. Ils ont gagné 10 des 14 matches disputés par Joe Harris cette saison. Même si le sniper scorait un peu moins que la saison dernière. 11,3 points (contre 14,1) à 45% de réussite et 46% à trois-points.

Patty Mills a pris sa place dans le cinq majeur, avec succès. L’Australien compile presque 17 pions, 56% aux tirs et 53% à trois-points lors des 6 rencontres disputées en tant que titulaire. L’équipe de Brooklyn est profonde. Mais entre Kyrie Irving et Joe Harris, ça fait maintenant deux absents de poids dans le backcourt.

