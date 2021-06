Le poster méga massif de Blake Griffin sur Giannis, mettez les enfants à l’abri

Vous l’avez peut-être déjà lu mais Blake Griffin a calé plus de dunks depuis son arrivée aux Brooklyn Nets que sur ses deux dernières saisons avec les Detroit Pistons. C’est comme si l’ancien All-Star avait retrouvé des jambes depuis qu’il est libéré de la pression de son gros contrat et d’un statut de franchise player […]

Vous l’avez peut-être déjà lu mais Blake Griffin a calé plus de dunks depuis son arrivée aux Brooklyn Nets que sur ses deux dernières saisons avec les Detroit Pistons. C’est comme si l’ancien All-Star avait retrouvé des jambes depuis qu’il est libéré de la pression de son gros contrat et d’un statut de franchise player devenu trop lourd pour son corps. Il n’est peut-être plus un joueur majeur mais il contribue lui aussi au succès de la franchise new-yorkaise.

Et il fait le spectacle ! Griffin prouve soir après soir qu’il lui reste encore un peu de jus dans ses cannes. Avec quelques tomars bien puissants, comme ce poster sur Giannis Antetokounmpo s’il-vous-plaît !

Le poster de Blake Griffin sur Giannis Antetokounmpo

https://twitter.com/NBAonTNT/status/1402060758008008711

Une image qui résume ce Game 2, largement dominé par les Nets, vainqueurs 125 à 86. Blake Griffin a fait son boulot en 7 points à 3 sur 4 aux tirs tout en prenant 8 rebonds. Il avait été le facteur X de la première rencontre en compilant 18 points et 14 rebonds. Il s’amuse, il s’éclate et il joue bien. Tout roule pour le vétéran qui va peut-être disputer ses premières finales et éventuellement décrocher sa première bague dans un mois.

