Les résultats de la nuit en NBA

Bucks @ Nets : 86-125

Nuggets @ Suns : 105-122

Brooklyn 2-0 Milwaukee

- Si même une équipe qui a axé son jeu sur sa défense pendant des années prend le bouillon, ça ne présage rien de bon... Les Milwaukee Bucks ont été écrasés, presque humiliés, par les Brooklyn Nets dans le game 2 de leur demi-finale de Conférence.

Les joueurs de Steve Nash ont compté jusqu'à... 49 points d'avance dans ce match complètement à sens unique. James Harden était absent, mais ça n'a strictement rien changé au rapport de force entrevu dans le game 1. Lorsque Brooklyn peut aligner Kevin Durant (32 pts), Kyrie Irving (22 pts) et la résurrection de Blake Griffin, peu importe ce qui se trouve en face.

Même un double MVP en titre comme Giannis Antetokounmpo (18 points, 11 rebonds et 4 passes) est impuissant et n'a pas les réponses. On a vu que perdre 2 à 0 ne garantissait pas l'élimination, mais les visages et les attitudes sont particulièrement inquiétants chez les Bucks

- Bruce Brown a donc remplacé James Harden numériquement et s'en est sans surprise bien sorti comme à chaque fois que Steve Nash a fait appel à lui cette saison. L'ancien arrière des Pistons a fini avec 13 points, 6 rebonds et 4 passes à 6/10. Mike James a lui aussi profité de l'absence du barbu pour jouer 24 minutes et apporter 10 points en sortie de banc avec un différentiel de... +30.

Timothé Luwawu-Cabarrot a pu se dégourdir les jambes pendant 8 minutes pour 3 points, 1 rebond et 1 passe.

- La fontaine de jouvence fonctionne très bien pour Blake Griffin.

OMG BLAKE 🤯 pic.twitter.com/TMYlRwMKsD — NBA on TNT (@NBAonTNT) June 8, 2021

Phoenix 1-0 Denver

- Les Suns ont pris les commandes d'une série d'où se dégage déjà un parfum de possible saga au long cours... Si vous vous demandiez comment allait l'épaule de Chris Paul, la réponse est intervenue via un match très réussi de la part du meneur de Phoenix : 21 points, 11 passes. Même après un taquet du roublard Facundo Campazzo, CP3 a tenu le choc et a orchestré le succès de son équipe.

Mieux, ses 14 points à 100% dans le seul dernier quart-temps ont été déterminants.

👀 @CP3 guides the @Suns to victory in Game 1 with 21 PTS (14 on 6-6 FGM in 4th) and 11 AST! #ThatsGame #NBAPlayoffs Game 2: Wednesday at 9:30pm/et on TNT pic.twitter.com/AQLvyM48oe — NBA (@NBA) June 8, 2021

Les Nuggets ont fait la course en tête pendant toute la première mi-temps et ont semblé dans un bon soir lorsqu'il menaient de 10 points en début de 3e quart-temps. Ils n'ont malheureusement pour eux pas tenu la distance et ont subi l'adresse de Mikal Bridges (23 pts) et la puissance de Deandre Ayton (20 points, 10 rebonds), l'arme anti-Jokic,

Phoenix a une vraie arme anti-Nikola Jokic, mais est-ce que ça suffira ?

- Jokic, justement, a compilé 22 points, 9 rebonds et 3 passes à 10/23. Le souci c'est que lors du gros run des Suns à partir du 3e quart-temps, le Serbe a un peu disparu.

- Quatre des cinq titulaires des Suns ont inscrit au moins 20 points et Devin Booker (21 pts) n'a pas eu besoin de se mettre en mode torche humaine comme contre les Lakers. Une excellente nouvelle dans l'optique d'une série possiblement longue où chaque minute sans tirer sur la corde est précieuse.

- Le basket avec Nikola Jokic et Facundo Campazzo dans la même équipe, c'est beau quand même...

Facu tosses it over his head back to Jokic for 3!@nuggets 70@Suns 62#NBAPlayoffs on TNT pic.twitter.com/lTM8Aw4fgx — NBA (@NBA) June 8, 2021

Draymond Green assure qu'il est responsable du succès des Suns