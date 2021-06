Draymond Green assure qu’il est responsable du succès… des Suns

Tranquillement en vacances, à la plage comme il l'a répété dernièrement, Draymond Green savoure son intersaison. La seconde consécutive sans playoffs. De quoi recharger les batteries avant de repartir au feu l'an prochain. Klay Thompson de retour, les Warriors auront sans doute une petite carte à jouer si le shooteur revient à une niveau correct.

En tout cas, ces Dubs vont devoir redoubler d'efforts s'ils veulent regagner les sommets. Il y a maintenant un paquet d'équipes qui peuvent prétendre à la couronne. Parmi eux, Utah et Phoenix, les deux surprenants premiers de l'Ouest cette saison. C'est d'ailleurs sur les Suns que les internautes se sont enflammés. Car il y a un an, Draymond Green avait tout simplement démonté la franchise.

"Sortez Devin Booker de Phoenix. Ce n'est pas bon pour lui, pour sa carrière. J'ai besoin que mon gars aille quelque part où il pourra jouer son meilleur basket et gagner."

Internet ne perd jamais la mémoire et cette décla a été ressortie sur les réseaux sociaux depuis hier et la qualification des Suns sur les Lakers. Evidemment l'intérieur des Warriors, qui s'est fait attaquer de toute part, a un sens plutôt aiguë de la répartie.

"Petit tacle à tous les fans des Suns qui m'ont rappelé ce que j'ai dit sur Book. Vous, les petits culs ingrats, devriez me remercier. Car ils ont finalement décidé de lui trouver de l'aide. J'adore ça. Je vais démarrer un GoFund (cagnotte de financement participatif) et vous allez me payer 50,000 dollars. Je les reverserai à une oeuvre de charité."