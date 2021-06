Devin Booker, une copie XXL en hommage à Kobe Bryant

Devin Booker a terrassé les Los Angeles Lakers (113-100) la nuit dernière. Avec 47 points, l'arrière des Phoenix Suns a ainsi provoqué l'élimination des Angelenos en Playoffs (4-2). Et paradoxalement, il l'a fait pour rendre hommage à une légende des Californiens : Kobe Bryant.

Proche du Black Mamba au début de sa carrière, le jeune talent de 24 ans avait créé un lien fort avec lui. Particulièrement touché par sa disparation, il a toujours affiché son envie d'être à la hauteur des attentes de Kobe à son sujet : le fameux "be legendary".

Et avec les maillots de Bryant retirés au Staples Center, Booker avait une motivation supplémentaire sur ce Game 6.

"Honnêtement, je pensais à Kobe et aux conversations que nous avons eues. J'ai pris un moment pour réfléchir à propos de ce que nous venons de vivre, les Playoffs et le fait d'être légendaire et passer les étapes pour y arriver.

Donc voir ce 8 et ce 24 là-haut, avec l'éclairage du Staples, c'est comme s'il brillait sur vous. Je sais qu'il était ici ce soir. Je sais qu'il était dans le bâtiment. Et je sais qu'il était fier", a ainsi confié Devin Booker face aux médias.