Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Blazers : 126-115

Suns @ Lakers : 113-100

Phoenix 4-2 LA Lakers

- La sensation a bien eu lieu, même si elle mérite bien moins son nom avec ce que l'on pressentait depuis quelques jours. Les Los Angeles Lakers, champions en titre, sont éliminés des playoffs NBA. Dans la lignée des deux derniers matches, les Californiens ont été étouffés, dépassés et très décevants. L'enthousiasme et l'envie d'avancer étaient du côté de Phoenix, qui n'a pas fini 2e de la Conférence Ouest pour rien.

- Anthony Davis a tenté de tenir sa place. Mais après 5 minutes de jeu, l'intérieur All-Star ne pouvait déjà plus se déplacer correctement et a renoncé. En solo et pas à 100%, LeBron James (29 pts) n'a pas pu sortir l'un des miracles dont il est coutumier. Le King, éliminé pour la première fois de sa carrière au 1er tour, va avoir de longs mois de repos pour préparer son retour, avec une intersaison peut-être plus mouvementée que prévu.

- Pendant une bonne partie du match on a eu l'impression que Devin Booker voulait catapulter les Lakers et leur descendance hors des playoffs à lui tout seul. Et le pire, c'est que ça a plutôt bien marché, jusqu'à ce que le score se resserre un peu et qu'il affiche plus d'altruisme. En attendant, l'arrière des Suns a été un cauchemar pour les champions en titre et a sorti un match de très haut niveau dans un moment décisif.

Avec 47 points à 8/10 à 3 points, mais aussi 11 rebonds et le degré d'insolence suffisant pour énerver les Lakers, Booker a fait le match parfait. Personne n'a été capable de le suivre ou de le freiner et ça s'est payé cash.

- On n'oubliera pas le shoot dans le corner de Mikal Bridges et le petit jumper de Chris Paul alors que la dynamique était en train de changer et que les Lakers étaient sur le point de passer sous les 10 points.

- Kyle Kuzma est passé à côté de son match avec quelques brain farts lorsque les Lakers sont revenus à portée de tir. Pas sûr qu'on le revoit sous le maillot angeleno...

- Talen Horton-Tucker est le 2e joueur des Lakers lorsque Anthony Davis n'est pas là. Ce n'est pas une critique contre lui, puisqu'il a été très vaillant. Ce sont plutôt les autres, qui sont à blâmer.

- Dire que Phoenix n'avait plus joué les playoffs NBA depuis 11 ans... Les voilà en demi-finale, après avoir sorti les Lakers. Bravo à Monty Williams !

Denver 4-2 Portland

- Cette série avait le parfum de celles qui se jouent en 7 matches. Le fabuleux game 5, avec le cruel dénouement pour Damian Lillard avait renforcé ce sentiment. Finalement, Nikola Jokic et les Nuggets n'avaient pas le temps.

Alors qu'ils ont entamé compté jusqu'à 14 points de retard dans le 3e quart-temps, les joueurs de Michael Malone, portés par leur très probable MVP, ont inversé la tendance. Le Joker (36 points, 8 rebonds et 6 passes) a réveillé ses troupes pour lancer un 4e quart-temps quasi parfait (28-14) où Portland a paru à bout de souffle et à court de solutions.

- On a cru que Michael Porter Jr était parti pour un match de fou furieux lorsqu'on l'a vu claquer 22 des 29 points de Denver dans le seul 1er quart-temps. "MPJ" a calmé le jeu ensuite et laissé Jokic reprendre les rênes du jeu et du scoring. Malgré ça, il faut reconnaître que ce petit aperçu d'un Porter incandescent était franchement excitant !

- Damian Lillard est sorti des playoffs NBA avec les armes à la main : 28 points, 13 passes. Surtout, il s'est emparé du record de panier à 3 points marqué par un joueur lors d'une série de playoffs avec 35 banderilles. Le connaissant, ça lui fera une belle jambe.

- L'une des clés du match pour Portland était de faire en sorte que Jusuf Nurkic reste assez longtemps sur le terrain pour avoir un impact. Le Bosnien a été éjecté pour 6 fautes sur 3 des 5 premiers matches de la série. Nurkic a réussi a rentrer au vestiaire sans la moindre faute, mais en a pris quatre dans le seul 3e quart-temps...

