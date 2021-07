Pourquoi transférer CJ McCollum sera complexe pour les Blazers

Damian Lillard n’a pas demandé son transfert malgré les rumeurs insistantes à ce sujet. Mais il a tout de même mis la pression sur ses dirigeants en déclarant publiquement qu’un changement de coach ne suffirait pas et que cette équipe des Portland Trail Blazers ne semblait pas en mesure de jouer le titre.

Mais comment lui faire passer ce cap ? Financièrement, les Blazers sont déjà dans le rouge. Les principaux free agents regardent rarement du côté de l’Oregon. La seule manière de monter une formation à même d’aller régulièrement très loin en playoffs est de dénicher des jeunes talents et de les développer en recrutant les bons vétérans autour. Jusqu’ici, Neil Olshey a fait plutôt du bon travail.

Mais les Blazers n’ont qu’une seule vraie star. Damian Lillard. Et ça reste léger autour. Ses principaux lieutenants, CJ McCollum et Jusuf Nurkic, sont talentueux mais peut-être pas au point de pouvoir aider Lillard dans sa quête de titre. C’est pourquoi se séparer de l’un d’entre eux reste perçu comme le meilleur moyen de renforcer la franchise.

Et pourtant… c’est sans doute faux. Pour se hisser au même rang que les deux équipes de Los Angeles et les autres armadas du championnat, Portland aurait surtout besoin d’un joueur meilleur que McCollum et Nurkic… tout en conservant au moins l’un des deux. Voire les deux. Là, Portland aurait probablement un cinq majeur déjà bien plus menaçant.

Il n’est jamais facile de construire un package autour d’un vétéran confirmé – comme CJ McCollum – dans le but d’essayer d’obtenir un basketteur encore plus fort. Les équipes qui se séparent de leurs stars cherchent traditionnellement à se reconstruire en récupérant des jeunes et des choix de draft. L’arrière de 29 ans ne va pas les intéresser.

Pour l’instant, il attire plutôt les équipes compétitives prêtent à sacrifier des picks pour le récupérer. Selon The Oregonian, les dirigeants ont déjà refusé plusieurs offres de ce type. Autrement dit : les Blazers ne veulent pas perdre un joueur majeur pour préparer le futur. Et c’est logique.

CJ McCollum, un grand favori dans l’hypothèse d’un trade ?

Ironiquement, un mix de choix de draft et de joueurs prometteurs (Anfernee Simons, Zach Collins, Nassir Little Jr) représente peut-être la meilleure route vers une autre star. Sauf que les cadres de ce calibre sont rarement disponibles. Et si ça venait à être le cas, les Blazers ne feraient pas le poids par rapport aux Pelicans ou aux Rockets, deux franchises avec bien plus d’atouts.

Portland est donc coincé, le cul entre deux chaises. Le management va probablement tout faire pour prolonger Norman Powell en espérant qu’il puisse avoir un meilleur impact pour sa première saison complète avec Damian Lillard et compagnie. Dans le pire des cas, lui aussi pourrait servir de monnaie d’échange plus tard.

La vraie progression des Blazers se fera peut-être à la marge, sur une série de détails. Un Nurkic qui ne se blesse pas et évolue encore. Simons qui gagne en régularité en sortie de banc. Little qui explose et se révèle au grand public. Collins qui tient la route. Chauncey Billups qui trouve des ajustements pour faire progresser l’équipe des deux côtés du parquet. Ça ne suffira sans doute pas pour jouer le titre. Mais on l’a vu avec les Phoenix Suns cette année : il vaut mieux mettre toutes les chances de son côté.