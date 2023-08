Les Bleus, toujours invaincus, viennent à bout du Japon

Les Bleus ont remporté leur sixième match de préparation, en autant de rencontres, face au Japon ce jeudi. Partis en Asie à moins d'une semaine du début du Mondial (25 août - 10 septembre), les hommes de Vincent Collet ont dû s'adapter à ce nouveau fuseau horaire, ainsi qu'au jeu atypique de la sélection nippone. Malgré quelques lacunes défensives et des difficultés au rebond, l'équipe de France a fini par s'imposer largement sur le score de 88 à 70.

Pour s'offrir cette victoire — le match étant plus disputé que l'écart final de 18 poins le laisse entendre —, le groupe a pu s'appuyer sur les 16 points et 9 rebonds de Rudy Gobert. Aussi sur Sylvain Francisco, en grande forme, et Nando de Colo, qui ont contribué à hauteur de 14 points chacun. Il s'agissait également de l'occasion pour Evan Fournier de célébrer sa 100e sélection en équipe nationale.

Le numéro 9 de Tony Parker va être retiré en Equipe de France

Malgré leur succès au rebond (43-29), les Bleus ont laissé de nombreuses ouvertures au Japon, auquel ils ont concédé 14 rebonds offensifs. Un point inquiétant lors de la préparation, à surveiller pour la suite de la compétition. La seconde mi-temps, plus sérieuse, leur a cependant permis de s’envoler après une première période accrochée.

Invaincue lors de la préparation, la France passera aux choses sérieuses le 25 août, avec un premier match face au Canada. Avant cela, il lui reste encore un dernier match de préparation, ce dimanche, face à l’Australie — un beau test. Nicolas Batum, au repos ce jeudi, devrait être de la partie.

Podcast : Les grands absents du Mondial, le "summer body" de Ben Simmons