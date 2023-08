Le numéro 9 de Tony Parker va être retiré en Equipe de France

Les hommages se poursuivent pour Tony Parker. D'abord en NBA. Son maillot a déjà été retiré par les San Antonio Spurs et le multiple champion - quatre bagues - intégrera le Hall Of Fame samedi. Mais le basket français entend aussi honorer son plus grand héros. Selon Le Progrès, la fédération va profiter des Jeux Olympiques de Paris, en 2024, pour célébrer encore un peu plus la légende de TP. Ce n'est pas dans la capitale mais à Lyon, et plus précisément dans sa banlieue, à Décines, que seront organisées deux rencontres des équipes de France masculines et féminines le 12 juillet 2024. Deux matches de préparation pour la compétition dans la nouvelle enceinte de l'ASVEL, club présidé par Parker. Surtout, c'est à l'occasion de cette journée spéciale que la FFBB va retirer le numéro 9 du meneur tricolore.

Un honneur très spécial pour celui qui a porté le maillot bleu à 181 reprises chez les A, avec 4 médailles à la clé dont l'Or européen en 2013. Le Team USA est évidemment envisagé comme adversaires de ces matches au sommet. Mais l'affiche n'est pas encore garantie. L'Espagne, la Serbie et l'Australie sont aussi considérées par la fédé à ce stade. En attendant, save the date !

