On ne va pas se mentir, on avait un peu commencé à préparer un récap dépité et déprimé pour relayer l'élimination des Bleus par la Turquie en huitièmes de finale de l'Eurobasket. Il restait quelques secondes à jouer et le Prozac était de sortie. C'était sans compter le mental de fer des Français et de Rudy Gobert en particulier !

La France a arraché la victoire (87-86) et la qualification pour les quarts en prolongation, après avoir égalisé à deux secondes du buzzer sur un dunk de son pivot. Derrière, Rudy a encore été le moteur de l'équipe en prolongation en enchaînant les paniers et les rebonds précieux, mais aussi en manquant deux lancers offrant une balle de match aux hommes d'Ergin Ataman.

Le dunk de Gobert qui égalise pour la France #FRATUR pic.twitter.com/U2v3Nqydjh — Paulo (@PaulMes19) September 10, 2022



C'est là que le nouveau chouchou national, Terry Tarpey, est sorti de sa boîte. Le capitaine du Mans, entré pour les derniers instants après la sortie de Timothé Luwawu-Cabarrot, a réussi une interception cruciale pour préserver l'avantage et nous faire bondir de notre siège.

TERRY TARPEY WINS IIIT!!! 🇫🇷🇫🇷🇫🇷 pic.twitter.com/wPjFtu2sPB — Eurobasket Mamba (@TMambaShow) September 10, 2022

Un 3e quart-temps apocalyptique

Les Bleus passent pour des miraculés - c'est un peu le cas - alors qu'ils ont nettement dominé leurs adversaires pendant la première mi-temps, en comptant jusqu'à 16 points d'avance grâce à un jeu collectif bien huilé et un Guerschon Yabusele très propre pour son retour. On croyait se diriger vers un succès maîtrisé, mais c'est le moment qu'ont choisi les joueurs de Vincent Collet pour proposer l'un des pires quart-temps de leur histoire.

Cette troisième période maudite, marquée par un feu d'artifice turc à 3 points (dont 6 pour le seul Tuncer), a vu la France marquer 6 petits points et en encaisser 22, au milieu de pertes de balle et d'une disparition totale de tout ce qui avait fait sa force jusque-là.

Fort heureusement, les camarades d'Evan Fournier, qui a encore vécu un match difficile sur le plan de l'adresse (13 points à 5/13), ont serré un peu la vis et pris leur mal en patience, jusqu'à la claquette dunk de Rudy Gobert, auteur d'un énorme double-double (20 points, 17 rebonds) sur le fil après un drive de son capitaine.

Forcément, au sortir de cette éreintante victoire, on se dit que le quart de finale contre la Serbie (sauf accident industriel), s'annonce bien compliqué pour les Bleus. Mais personne ne peut affronter cette équipe de France en se disant que la qualification est assurée. Mentalement, elle semble capable de surmonter bien des obstacles.

