Bob Cousy, le “Houdini du Hardwood”, a 95 ans : voici à quel point il était fort

Un an après avoir perdu son ancien coéquipier et ami Bill Russell, Bob Cousy fête aujourd'hui ses 95 ans. Le légendaire meneur des Boston Celtics, 6 fois champion NBA, a fait parler de lui en 2022 pour sa réponse aux propos de JJ Redick sur les "pompiers et plombiers" qui jouaient à son époque. Quoi qu'il en soit, Cousy, dont les parents étaient d'origine française, était un point guard fantastique pour l'époque.

Les images qui subsistent, même si elles ont vieilli, montrent bien que dans cette ère du basket, Bob Cousy était tout de même un joueur d'exception, qui a aussi permis à Russell de s'exprimer au mieux.