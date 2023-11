Bob Knight est mort, une légende pour le meilleur et pour le pire

Bob Knight, l'un des coaches les plus mythiques et controversés de l'histoire du basket américain, est mort cette semaine.

Bob Knight, légende du coaching aux Etats-Unis, est mort mercredi à l'âge de 83 ans. Si les plus jeunes n'ont peut-être que vaguement entendu parler de Knight et de sa réputation, c'est un monument du basket universitaire, notamment, qui s'en est allé. Pour le meilleur et pour le pire, Knight était unique. Triple champion NCAA avec la fac d'Indiana, champion olympique avec Team USA en 1984 à Los Angeles, le Hall of Famer était une référence et un maître en matière de coaching, notamment autour de la motion offense, bien que son style et sa personnalité aient fait de lui l'un des personnages les plus clivants du paysage.

On a en mémoire ses colères incontrôlables (son jet de chaise en plein match) et son style de management old-school à grands renforts d'insultes et de brimades très physiques qui lui ont valu des déboires dans le dernier volet de sa carrière. Mais aussi le ressenti de la plupart des joueurs qui ont évolué sous sa coupe et en sont ressortis armés à vie contre tout ce que le basket professionnel mettrait en travers de leur chemin.

Bob Knight était capable de dégoupiller devant un micro ou sur son banc, d'agresser physiquement quiconque remettait en cause son autorité et sa méthode. En cela, il aurait été impossible de l'imaginer coacher en 2023. Même Michael Jordan a eu droit à son expérience particulière avec l'animal lors de ces fameux JO 1984, alors qu'il n'était pas encore "Air Jordan".

Frustré par une courte victoire (+11) contre l'Allemagne de l'Ouest, Knight a poussé Jordan à bout. Sam Perkins, coéquipier et ami de MJ, ira même jusqu'à avouer qu'il l'a vu pleurer.

"Il [Knight] lui a dit qu'il devrait être embarrassé par la façon dont il a joué. Il a dit à Michael qu'il n'avait jamais aussi mal joué. Michael niera tout ça mais il a pleuré", a raconté Perkins sur NBC Sports.

Plus tard, Michael Jordan expliquera à Sam Smith que, s'il avait su comment Bob Knight allait se comporter, il n'aurait pas fait les Jeux Olympiques. Il a tout de même mené la sélection américaine à la médaille d'Or en compilant 17 points par match. Dont 20 inscrits en finale contre l'Espagne.

Sa famille n'a pas révélé les causes de sa mort, lui qui ne coachait plus depuis 2008 et la fin d'un cycle de 7 ans à la fac de Texas Tech, après 29 ans sur le banc des Hoosiers.

Bobby Knight, c’était des colères et des pétages de câble mémorables, mais c’était aussi un immense connaisseur de notre sport, comme en témoigne cette vidéo de 1984 où le coach de Team USA montrait qu’il savait déjà…

RIP

