Bobby Portis, les Milwaukee Bucks ont “changé” sa vie

Sans le moindre doute, la carrière de Bobby Portis a connu un énorme tournant grâce aux Milwaukee Bucks. Après des débuts intéressants aux Chicago Bulls, l’intérieur a connu plusieurs années agitées, avec notamment ses piges aux Washington Wizards et aux New York Knicks.

Relancé dans le Wisconsin en 2020-2021, le joueur de 27 ans a été l’un des artisans du titre obtenu. Et lors de la Free Agency 2021, le natif de Little Rock a décidé de sacrifier de l’argent pour rester. Une stratégie gagnante avec un nouveau contrat, cette fois-ci à 49 millions de dollars sur 4 ans, cet été.

Lors d’un passage sur les ondes de la radio SiriusXM, Portis a souligné l’impact des Bucks sur sa vie.

"Vous passez par des hauts et des bas, vous passez par des épreuves et des tribulations pour essayer de vous trouver dans cette ligue. Je me suis ensuite trouvé ici à Milwaukee. J'adore cet endroit, l'ambiance dans cette équipe autour de grands joueurs, des mecs géniaux qui veulent juste gagner.

Des gars humbles, qui ne s'occupent pas de grand-chose. Évidemment, ça fait du bien de trouver enfin un foyer, mec. C'est dur de toujours bouger dans cette ligue, c'est dur de déplacer toute sa vie. Donc être capable de trouver un foyer maintenant est génial, mec.

J'adore être ici. Je peux honnêtement dire que Milwaukee a changé ma vie", a ainsi avoué Bobby Portis.