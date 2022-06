Bobby Portis tient son deal aux Bucks, Matthews, Carter et Ingles suivent

Bobby Portis incarnait un dossier prioritaire pour les Milwaukee Bucks. En déclinant sa "player option" pour la saison prochaine, l'intérieur avait tout de même l'envie de rester dans le Wisconsin. Mais avec un contrat plus important.

Et sans surprise, l'ancien joueur des New York Knicks l'a bien évidemment obtenu ! D'après les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, les deux camps se sont rapidement entendus pour un deal à 49 millions de dollars sur 4 ans.

Free agent F Bobby Portis is returning to the Milwaukee Bucks on a 4-year, $49M contract, his agent Mark Bartelstein of @PrioritySports tells ESPN. — Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 30, 2022

Sur le papier, il s'agit tout simplement d'un bail gagnant-gagnant. Engagé sur le long terme, Portis obtient un salaire amplement mérité. Important dans le titre NBA remporté en 2021, il incarne un joueur particulièrement précieux dans la rotation des Bucks.

D'ailleurs, Milwaukee a lancé cette Free Agency en retenant d'autres éléments. Wesley Matthews pour un an et Jevon Carter pour deux ans. Et il y a aussi un petit nouveau : Joe Ingles débarque pour 6,5 millions de dollars sur un an.

Des mouvements globalement logiques pour un prétendant au trophée Larry O'Brien.

