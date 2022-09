Des grosses équipes intéressées par Bojan Bogdanovic

Après Rudy Gobert et Donovan Mitchell, Bojan Bogdanovic est sans doute le prochain à partir du côté du Utah Jazz. Les qualités du vétéran ne collent pas avec les ambitions affichées par la franchise de Salt Lake City. Celle-ci est en reconstruction et elle va sans doute laisser la place aux jeunes en espérant chopper le gros lot lors de la draft. Le Croate pourrait donc - et même devrait donc être échangé - d'ici le coup d'envoi de la saison.

Selon un insider de l'Arizona, les Phoenix Suns seraient effectivement déjà sur le dossier mais la concurrence s'annonce rude. En effet, les Los Angeles Lakers, les Dallas Mavericks et les New York Knicks songent aussi au joueur de 33 ans.

Phoenix being good does work against them in competing for players as their 1st-round pick(s) are not expected to be as good as others. In the case of Bojan Bogdanovic, the Suns, Lakers, Mavs & Knicks all have interest with draft picks & expiring contracts the key to a deal.

— John Gambadoro (@Gambo987) September 8, 2022