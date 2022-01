Le trade de Bol Bol à Detroit annulé !

UPDATE : Trois jours après l'annonce du trade de Bol Bol vers Detroit en provenance de Denver, Mike Singer du Denver Post vient d'annoncer une nouvelle contrariante pour toutes les parties. L'intérieur des Nuggets a rencontré un problème lors de la visite médicale et des tests physiques auprès du staff des Pistons.

En conséquence, Detroit a demandé et obtenu l'annulation de l'échange avec les Nuggets, qui impliquait l'arrivée de Rodney McGruder et d'un 2e tour de Draft à Denver. Bol Bol n'avait pas eu de souci physique majeur depuis son arrivée en NBA mais n'avait eu qu'une brève carrière en NCAA avec Oregon en raison de blessures.

---

10/01 : L'expérience Bol Bol n'a pour le moment pas porté ses fruits. Pas à Denver, en tout cas. Les Nuggets viennent de boucler le trade du jeune intérieur, fils de Manute, en direction des Detroit Pistons, annonce Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Depuis que Denver l'a récupéré au sortir de la Draft 2019 (il avait été pris en 44e position par Miami), on n'a pu voir le talent de Bol que de manière sporadique, avec 53 apparitions en tout et pour tout, avec 6 petites minutes de temps de jeu en moyenne.

A Detroit, peut-être aura-t-il l'occasion de montrer un peu plus fréquemment son jeu ultra stretch et ses qualités. Dans cet échange, Detroit envoie Rodney McGruder et un 2e tour de Draft 2022 à Denver. McGruder et Bol étaient tous les deux sur des contrats arrivant prochainement à expiration.

Pour Denver, ce move est également synonyme de fin de contrat pour le Français Petr Cornelie et de passage sous la luxury tax.

ESPN story on the Pistons trading for Nuggets’ Bol Bol: https://t.co/eDjhWY7u6r — Adrian Wojnarowski (@wojespn) January 9, 2022

