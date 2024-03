Les Celtics infligent un nombre record de roustes cette saison

Gagner trois matches de 50 points ou plus au cours de la même saison, ce n'était jamais arrivé en NBA avant les Boston Celtics 23-24.

Les Brooklyn Nets se sont faits gifler de 50 points (136-86). Les Indiana Pacers ont pris tarif (155-104). Et les Golden State Warriors ont pris une énorme claque derrière la nuque dimanche soir (140-88). Trois victoires par 50 points d'écart ou plus pour les Boston Celtics. Un nouveau record NBA. Jamais une équipe n'avait réussi pareil exploit au cours d'une même saison. Une performance qui illustre la domination de la franchise du Massachusetts, plus que jamais en tête de la ligue avec un bilan de 48 victoires en 60 matches.

Les Warriors ont fait illusion pendant quelques minutes - il y avait 21-21 - avant de subir un 58-13 la nuit dernière. Ils comptaient 44 points de retard à la pause. Puis 51 dans le troisième quart-temps, quand les Celtics ont finalement lancé leurs remplaçants.

Boston a gagné ses 11 derniers matches avec un écart moyen de 22 points. Logique vu qu'il y a deux succès de 51 et 52 points dans le lot. Mais tout de même, là aussi, c'est inédit sur une série de 10 rencontres.

