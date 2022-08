Les Celtics ont “donné le titre” aux Warriors, d’après Antoine Walker

Antoine Walker a porté le maillot des Boston Celtics et du Miami Heat, deux des équipes qui rêvaient de priver les Golden State Warriors du titre cette saison. Pour l'ancien All-Star, il aurait été préférable que ce soit Miami qui défie les Warriors plutôt que Boston. Il s'en est expliqué lors de son passage dans le podcast "Locked on Heat" avec Wes Goldberg.

On ne saura évidemment jamais ce qui ce serait produit si Jimmy Butler avait rentré son shoot dans le game 7 et peut-être privé les Celtics des Finales. Walker concède d'ailleurs un peu plus loin qu'il n'est pas certain que Miami aurait pu l'emporter tant le groupe était en train de s'effriter physiquement, particulièrement Butler.

Antoine Walker (@WalkerAntoine8) says Miami would have had a better chance than the Celtics to beat the Warriors in the Finals.

"I hate to take away from Golden State but, if you go back and watch the film, Boston gave Golden State that championship."

August 8, 2022