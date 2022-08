Warriors et Lakers dévoilent des nouveaux maillots historiques !

La NBA est un business et les maillots représentent une manne financière importante pour la ligue et ses franchises. Chaque année, Nike sort de nouveaux modèles dans le but de vendre, évidemment, encore plus de tuniques. Mais il faut reconnaître que c'est parfois difficile de résister à la tentation. Surtout quand les sponsors titillent notre corde nostalgique en misant sur des jerseys à l'ancienne. Les Golden State Warriors vont ainsi remettre au goût du jour leur maillot époque "TMC". Et qui de mieux que Chris Mullin pour les présenter ?

Les Warriors ont aussi dévoilé un troisième maillot, déjà nettement moins bien réussi selon nous. Enfin très neutre quoi.

The Bay's team stays reppin'@Rakuten || Statement Edition pic.twitter.com/1loEmL0Vua — Golden State Warriors (@warriors) August 2, 2022

Une autre franchise californienne a présenté un nouveau maillot hier. Il s'agit des Los Angeles Lakers. Et c'est là aussi un voyage dans le temps, voire même un retour aux sources. Les Angelenos joueront avec leur tout premier uniforme, qui date de la période à laquelle ils évoluaient encore à... Minneapolis.

Every legacy has a beginning. Featuring the MPLS ‘50s era blue and gold, the Classic Edition recreates the Lakers' first-ever home uniform in honor of our 75th season.#Lakers75 x @bibigoUSA pic.twitter.com/2vepxr3DTV — Los Angeles Lakers (@Lakers) August 8, 2022

Avec des couleurs proches de celles de l'université d'UCLA, celui-ci pourrait faire des ravages à Los Angeles.