Les Celtics testent TJ Warren et Lamar Stevens

Les Celtics vont mettre TJ Warren, Lamar Stevens et Louis King à l’essai cette semaine.

En quête de renforts, les Celtics cherchent à remplir les dernières places de leur effectif. Boston a invité les agents libres TJ Warren et Lamar Stevens pour un workout cette semaine, selon Shams Charania de The Athletic. Louis King sera également mis à l’essai cette semaine, d’après Mike Scotto de HoopsHype.

Le front office de Brad Stevens cherche de la profondeur sur les postes 3 et 4, notamment après le départ de Grant Williams aux Mavericks cet été. Profil plutôt offensif, TJ Warren sort d’une saison contrastée à 7,5 points de moyenne. L’ailier, qui affiche une moyenne de 14,6 points à 50,6 % aux tirs en moyenne, pourrait être un renfort de choix pour le banc des Celtics.

Lamar Stevens, défenseur très solide, capable de couvrir plusieurs postes, pourrait également jouer un rôle crucial avec la second unit dans un registre différent. Louis King, qui n’a disputé qu’un seul match en NBA en 2022-2023, est le candidat qui présente le plus d’incertitudes. Il affichait la saison dernière des moyennes de 16,5 points, 5,1 passes et 4,6 rebonds en G League.

