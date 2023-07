Après quatre ans à Boston, Grant Williams s’apprête à changer de vie. Sélectionné en 22e position de la draft par les Celtics en 2019, c’est en tant que joueur accompli qu’il a rejoint les Mavericks cet été.

Derrière lui, il laisse une ville, mais aussi des coéquipiers avec qui il a tissé des liens forts. Certains, notamment Jayson Tatum, sont même devenus des amis. Dans une interview pour le Boston Globe, l’intérieur est revenu sur son sign-and-trade à Dallas.

« C’était très difficile pour moi de quitter les joueurs. C’est probablement ce qui a été le plus dur, tout simplement parce que c’est le groupe que vous avez construit et avec lequel vous avez accompli tant de bonnes choses.

L’année dernière, la franchise du Massachusetts et Williams ne sont pas parvenus à s’entendre sur une extension de contrat. Son camp visait alors un salaire d’approximativement 54 millions de dollars sur quatre ans. Et c’est à l’autre bout des États-Unis, dans le Texas, qu’il a fini par trouver l’offre qu’il cherchait.

Au-delà de l’aspect financier, il y avait également la question du rôle. L’arrivée de Kristaps Porzingis lui faisait de l’ombre dans la trésorerie de l’équipe, mais aussi sur le terrain. Aux Mavericks, Grant Williams a plus ou moins la garantie de jouer un rôle clé aux côtés de Luka Doncic et Kyrie Irving, ce qui revêtait une grande importance dans sa décision.

« J’avais une certaine perspective. Même après la saison et avant le transfert de Kristaps, j’avais une certaine compréhension de ce que j’essayais d’accomplir lors de la free agency, et où je me voyais à l'avenir », a-t-il expliqué.