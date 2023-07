Grant Williams et Matisse Thybulle à Dallas, les Mavs s’activent

Grant Williams rejoint les Mavs après un sign and trade, et sera rejoint à Dallas par Matisse Thybulle si Portland ne matche pas l'offre texane.

Les Dallas Mavericks commencent à se faire un effectif digne de ce nom et bien plus compétitif que lors de la deuxième partie de saison dernière. En plus de Kyrie Irving, Seth Curry, Richaun Holmes et Dante Exum, les Texans viennent d'enregistrer deux signatures importantes.

D'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, Grant Williams débarque dans le cadre d'un sign and trade impliquant trois équipes : Boston, bien sûr, que le "Batman" autoproclamé quitte après avoir paraphé un contrat de 4 ans et 53 millions de dollars, qui récupèrent plusieurs 2e tours de Draft, San Antonio, qui hérite de Reggie Bullock et d'un pick swap 2030 avec Dallas, et les Mavs, qui avaient ciblé le joueur des Celtics depuis l'ouverture de la free agency.

Peu avant cette signature, les Mavs avaient fait signer une offer sheet à 33 millions de dollars sur 3 ans à Matisse Thybulle. Les Blazers ont jusqu'à vendredi pour matcher cette offre s'ils veulent conserver l'ailier passé par Philadelphie.

Grant Williams est devenu un joueur important des Celtics ces dernières années et a joué un rôle dans la campagne 2022 jusqu'en Finales NBA, avant d'être moins utilisé la saison suivante par Joe Mazzulla. Il apportera de la défense et la capacité d'écarter le jeu à des Mavs qui ont cruellement besoin de ces deux qualités. Si Thybulle rejoint bien Dallas, ce sera là aussi excellent sur le plan défensif pour répondre à un besoin important. S'il est pour le moment inoffensif en NBA, l'international australien est un phénomène défensif.

