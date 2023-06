Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures

Entre les trades de Chris Paul et Bradley Beal ou les rumeurs sur James Harden, la Free Agency NBA 2023 s’annonce intense.

Pendant toute cette Free Agency NBA 2023, nous mettrons à jour quotidiennement ce Live. Vous y retrouverez tous les trades, signatures et rumeurs de cette offseason. Une intersaison qui s’annonce chargée et qui a déjà bien commencé avec les dossiers Bradley Beal, Chris Paul ou encore James Harden.

Les plus gros mouvements et les bruits de couloir les plus importants de cette NBA Free Agency contiendront un lien renvoyant vers la news complète.

Pour rappel, les équipes ne sont censées discuter avec les joueurs qu’à partir du 1er juillet à 00h. Et les accords ne sont que verbaux jusqu'à la fin du moratoire (6 juillet à 18h01), date à partir de laquelle ils pourront être signés.

Nous vous proposons également un point équipe par équipe, que nous mettrons à jour tout au long de la FA :

Le grand guide de la Free Agency NBA 2023, équipe par équipe

Avant l’ouverture de la NBA Free Agency 2023