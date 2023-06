Toutes les rumeurs étaient donc vraies ! Jordan Poole se trouvait bien sur le départ des Golden State Warriors. Les Dubs avaient bien un intérêt pour le meneur Chris Paul, récemment envoyé aux Washington Wizards par les Phoenix Suns.

Et ce jeudi, les deux franchises ont donc réussi à trouver un accord selon l'insider d'ESPN Adrian Wojnarowski : CP3 prend la direction des Warriors, alors que Poole s'envole pour les Wizards. Avec également Ryan Rollins, un pick protégé au premier tour de la Draft 2030 et un pick au second tour de la Draft 2027.

Ce deal ne représente absolument pas une surprise. Malgré le discours public, un départ de Poole de Golden State était attendu. Depuis l'affaire avec Draymond Green, un choix semblait indispensable entre les deux hommes. Et avec la probable prolongation de l'intérieur cet été, le jeune talent de 24 ans paraissait condamné.

Surtout, lors des récents Playoffs, il a incarné une vraie déception. Par rapport à son énorme contrat (140 millions de dollars sur 4 ans), Poole n'a pas été à la hauteur. Et les Warriors ont donc décidé de trancher dans le vif dès maintenant.

Chez les Wizards, le natif de Milwaukee va par contre avoir une belle opportunité. Dans une formation en reconstruction, il va pouvoir avoir de grandes responsabilités. Et prouver qu'il peut représenter un éventuel "franchise player".

Pour les Warriors, l'intérêt pour Chris Paul ne représentait pas un secret. Avec son expérience, le vétéran de 38 ans doit apporter sa gestion à la mène. Avec des joueurs comme Stephen Curry, Klay Thompson ou encore Andrew Wiggins à servir, l'ex-joueur des New Orleans Pelicans pourrait se régaler à la création à Golden State.

Un choix très fort pour le nouveau GM Mike Dunleavy Jr. Avec une volonté claire de profiter à fond des années à venir avec Curry.

