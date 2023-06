Chris Paul, les Warriors prêts à bondir sur l’opportunité…

Quel avenir pour Chris Paul ? Dans le cadre du trade de Bradley Beal, le meneur a été envoyé par les Phoenix Suns aux Washington Wizards. Pour le moment, la franchise de DC se trouve à la recherche d'une équipe pour récupérer le vétéran de 38 ans.

Mais sans une opportunité d'échange, les Wizards n'écartent pas l'hypothèse de le conserver. Mais il existe aussi un autre scénario : le couper avant le 28 juin. Avant que son contrat, à 30,8 millions de dollars, devienne totalement garanti pour la saison 2023-2024.

Et sur le marché des agents libres, CP3 susciterait bien évidemment des convoitises. On le sait, les deux équipes de Los Angeles, les Clippers et les Lakers, pensent à lui. Mais ce n'est pas tout ! Selon les informations du journaliste de The Athletic Tim Kawakami, les Golden State Warriors sont prêts à bondir sur ce dossier.

Si le natif de Winston-Salem devient libre, les Dubs, malgré un vrai retard, vont forcément tenter le coup en l'appelant. De son côté, Chris Paul, dans ce scénario, risque effectivement de donner sa priorité à l'une des équipes de LA, où sa famille habite toujours.

Mais les Warriors, avec des ambitions toujours importants, n'ont rien à perdre...

