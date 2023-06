Bradley Beal envoyé chez les Suns !

Les Phoenix Suns ont réussi le (très) gros coup ! En concurrence avec le Miami Heat, la franchise de l'Arizona a réussi à s'accorder avec les Washington Wizards pour le trade de Bradley Beal. Selon les informations du journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, l'arrière prend la direction des Suns contre Chris Paul, Landry Shamet, plusieurs picks au second tour de la Draft et plusieurs swaps picks.

Avec le nouveau propriétaire de Phoenix, Mat Ishbia, il n'est vraiment pas surprenant de voir cette équipe aussi agressive. Avec cet échange, les Suns vont donc former un Big Three très impressionnant : Kevin Durant, Devin Booker et Beal.

Et élément intéressant, ils ont réussi à monter ce trade sans sacrifier Deandre Ayton. Avec l'intérieur, les Suns auront toujours de la marge : soit pour l'envoyer ailleurs et ainsi compléter la rotation, ou le conserver en espérant des progrès sous les ordres de l'entraîneur Frank Vogel (réputé pour bien utiliser les pivots).

BREAKING: The Washington Wizards are finalizing a trade to send All-Star G Bradley Beal to the Phoenix Suns, sources tell ESPN. Beal’s waiving his no-trade to form a new Big 3 with Devin Booker and Kevin Durant. Teams are still working thru framework, but Beal is headed to Suns. pic.twitter.com/0lQrSh370q

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 18, 2023