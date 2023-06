James Harden, le Miami Heat aussi intéressé ?

Après avoir demandé son départ des Houston Rockets en 2021 et des Brooklyn Nets en 2022, James Harden devrait, sauf retournement de situation, quitter les Philadelphia Sixers dans les prochains jours. L’ancien MVP avait une opportunité de tester le marché cet été mais il a préféré « opt-in » et empocher ses 36 millions de dollars qui lui sont dus sur la saison à venir. Peut-être parce qu’il sentait qu’aucune équipe ne lui aurait offert le contrat qu’il espérait signer. Même s’il activé son option, il n’envisagerait pas de rester au sein de sa franchise actuelle.

Les Sixers chercheraient donc un nouveau point de chute pour le joueur de 33 ans (34 en août) et ce dernier serait impliqué dans les négociations. Deux équipes ont déjà été citées comme des candidats pour le récupérer : les Los Angeles Clippers et les New York Knicks. Shams Charania a ajouté que le Miami Heat pourrait aussi émerger comme une destination potentielle pour le barbu.

Finalistes battus, les Floridiens auraient bien besoin d’une autre star pour entourer Jimmy Butler. De préférence sur le poste un ou deux. Ça correspond plutôt bien au profil de James Harden. Mais l’arrière All-Star n’est plus aussi tranchant et il a souvent montré des limites en playoffs, notamment lors des matches les plus importants. Ses blessures à répétition l’ont diminué physiquement. Même si, pour le coup, s’il y a bien une organisation qui peut l’aider à retrouver une excellente condition, c’est le Heat.

Les Clippers sont ceux qui nous semblent aujourd’hui en meilleure position pour l’accueillir. Déjà parce qu’elle est suffisamment désespérée pour tenter le coup mais aussi parce que les Sixers préféreront peut-être envoyer Harden à l’Ouest, loin de Philly, plutôt que de renforcer un concurrent direct à l’Est comme Miami ou New York.