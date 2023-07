Fred VanVleet signe un contrat de rêve aux Rockets

Dans l’histoire de la NBA, aucun joueur non drafté n’avait jamais signé de contrat excédant 100 millions de dollars, jusqu’à ce samedi. Fred VanVleet a mis un grand coup de pied dans la porte et a complètement explosé ces standards. Le meneur a accepté de rejoindre les Rockets pour 130 millions de dollars sur trois ans, selon Adrian Wojnarowski d’ESPN, le maximum qu’il pouvait obtenir.

Malgré les espoirs des Raptors, avec qui le All-Star vivait déjà une sorte de conte de fées depuis le titre de 2019, il aurait été difficile de le convaincre de rester au Canada. Du moins, il aurait été difficile de le persuader de décliner la proposition de Houston. Le joueur de 1,80 m a parié sur lui-même — comme il le soulignait lui-même dans un tweet en 2016 — et il était temps pour lui de récupérer ses gains.

Bet on yourself — Fred VanVleet (@FredVanVleet) June 24, 2016

Fred VanVleet incarnait déjà une sorte de rêve. Non drafté, champion, All-Star… « Started from the bottom, now we’re here », comme disait plus simplement l’illustre poète canadien Drake. Avec ce contrat historique, le caractère onirique de sa carrière s’est encore renforcé.

Fred VanVleet, un leader aux Rockets

« FVV » apparaissait clairement comme la priorité de la franchise texane à la free agency. Au point que les rumeurs entourant son arrivée ont complètement éclipsé celles qui évoquaient un potentiel retour de James Harden. Le meneur est attendu en tant que leader dans le projet de reconstruction de l’équipe.

L’âme de compétiteur de Fred VanVleet, littéralement prêt à suer sang et eau pour la victoire, n’est plus à prouver. Il dispose, sur le papier, du profil parfait pour cadrer les jeunes Rockets, tels que Jalen Green, Amen Thompson et Jabari Parker. Il semble aussi être le genre de relai qu’appréciera Ime Udoka, qui a pris les rênes de l’équipe à la fin de la saison 2023-2024.

De manière plus pragmatique, l’arrivée d’un joueur à 19,3 points et 7,2 passes de moyenne permettra assurément à Houston de progresser sur le terrain. Les pourcentages de leur nouvelle star (39,3 % aux tirs et 34,2 % à trois points) laissent toutefois planer quelques doutes autour du niveau de performance de VanVleet, relativement au contrat qu’il vient de signer. Il doit encore se monter à la hauteur de l’énorme salaire qu’il touchera à partir de la saison prochaine.

