Kyrie Irving reste à Dallas, les Mavericks peuvent respirer !

Malgré les rumeurs et les rencontres programmées avec d’autres franchises, ce scénario est toujours apparu comme le plus probable. Kyrie Irving portera encore les couleurs des Mavericks la saison prochaine. Le meneur a accepté, comme prévu, de prolonger dans la franchise qui l’a récupéré en cours de saison.

C’est un véritable soulagement pour Dallas, qui aurait aussi bien pu perdre son nouveau All-Star après 20 matches. Une sérénité qui leur coûtera 126 millions de dollars sur trois ans, selon Shams Charania de The Athletic. Irving disposera d’une player option sur la dernière saison.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures

Le tandem formé par l’ancien champion NBA et Luka Doncic aura donc une chance de plus, en 2023-2024, de déployer son plein potentiel. Malgré les 27 points, 6 passes et 4 rebonds de moyenne de sa nouvelle recrue, à 51 % aux tirs et 39,2 % à trois points, la franchise texane n’est pas parvenue à atteindre les playoffs la saison dernière. Une déception qui devra être essuyée l’an prochain, au risque que le projet des Mavericks en prenne un coup dont il aura du mal à se relever.

L’intersaison de l’équipe ne se limitera évidemment pas à Kyrie Irving. Après avoir récupéré Richaun Holmes le soir de la draft, elle a notamment l’intention de re-signer Dwight Powell et d’explorer le marché pour renforcer son effectif. Mais l’essentiel est, quoiqu’il arrive, déjà fait.

Luka Doncic et Kyrie Irving : pourquoi le duo des Mavericks a du sens