Tyrese Haliburton touche le jackpot aux Pacers !

Les Indiana Pacers et Tyrese Haliburton se sont accordés sur une extension de son contrat pour un total possible de 260 millions de dollars.

Si certains avaient des doutes sur le projet des Indiana Pacers... La direction choisie semble désormais très claire : créer autour de Tyrese Haliburton. Eligible à une extension cet été, l'arrière vient de s'inscrire sur le long terme à Indiana avec un futur contrat de 5 ans, selon ESPN.

Avec le statut de "designated player", le jeune talent de 23 ans pourrait toucher au total, en activant certains bonus, 260 millions de dollars ! Il s'agit d'un deal XXL qui démontre bien l'énorme confiance des Pacers en l'ex-prodige des Sacramento Kings.

Pour l'anecdote, ce contrat devient même le plus important de l'histoire de cette formation ! Le second à plus de 100 millions de dollars pour cette équipe. Mais bien évidemment, un tel choix paraît parfaitement logique.

Le natif d'Oshkosh incarne l'avenir des Pacers. Débarqué contre Domantas Sabonis, Haliburton s'est imposé comme l'un des piliers de la reconstruction de cette écurie. On peut même dire comme "LE" pilier après un tel bail.

All-Star l'an dernier avec une saison individuelle de grande qualité, il sera désormais attendu au tournant pour faire passer un cap à cette formation. Surtout après l'arrivée de Bruce Brown. A Tyrese Haliburton de se montrer à la hauteur !

Fin monstrueuse, record personnel et pourtant Tyrese Haliburton pointe ses lacunes…