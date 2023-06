Bruce Brown quitte les Nuggets pour un contrat massif aux Pacers

Bruce Brown, l’un des agents libres les plus convoités sur le marché, a choisi les Pacers. Indiana est parvenu à récupérer l’homme à tout faire des Nuggets, qui a joué un rôle capital dans le premier titre de la franchise, avec une offre massive. Elle a doublé la concurrence avec un contrat de 45 millions de dollars sur deux ans, selon les informations d’ESPN, avec une team option sur la deuxième saison.

Le salaire de Brown dans sa nouvelle équipe dépasse largement les projections. Plusieurs franchises espéraient s’attacher ses services pour un salaire avoisinant les 12 millions de dollars. Malgré son départ du Colorado, l’athlète n’a donc pas caché sa joie dans sa story Instagram.

Lors de ses cinq premières saisons en NBA, l’ailier cumule environ 15 millions de dollars en salaire. Un total inférieur à ce qu’il gagnera en une seule année, en 2023-2024. Il s’agit d’une offre que le joueur, qui fêtera bientôt ses 27 ans, ne pouvait vraisemblablement pas refuser. La team option protège quant à elle les Pacers, qui pourront couper court à l’expérience en 2024.

Bruce Brown affiche des moyennes de 12 points (51,1 % aux tirs) et 4 rebonds sur la campagne de playoffs de Denver. Sa défense et sa grande polyvalence ont été essentielles pour aller chercher — avec Nikola Jokic, Jamal Murray et tous ses coéquipiers — une bague de champion. Il évoluera dans un contexte très différent la saison prochaine, avec davantage de responsabilités dans un groupe jeune qui compte notamment sur le nouveau All-Star Tyrese Haliburton, le sophomore Bennedict Mathurin et le rookie Jarace Walker. Il s’annonce, aux côtés de Myles Turner, comme l’un des vétérans qui sera chargé de cadrer l’effectif et de solidifier la défense des Pacers.

