Miles Bridges, condamné par la justice et sanctionné par la NBA, a signé un contrat d’un an aux Hornets et fera son retour en NBA en 2023-2024.

Après une saison loin des parquets en raison d’une affaire de violences conjugales, Miles Bridges jouera en NBA la saison prochaine. L’ailier a accepté sa qualifying offer de 7,9 millions de dollars aux Hornets pour l’exercice 2023-2024, selon Adrian Wojnarowski d'ESPN.

Les négociations entre la franchise et le joueur n’ont pas permis aux deux parties de s’entendre sur un contrat à plus long terme. Sa place dans l’effectif de Charlotte ne sera donc garantie que pour une saison, au terme de laquelle il deviendra agent libre non restreint. Son statut lui offre également d’un droit de véto sur tout transfert.

En dépit du contexte, cette signature était attendue. L’équipe n’aurait jamais vraiment perdu contact avec Miles Bridges et ses agents malgré sa situation légale et pouvait s’aligner sur n’importe quelle offre cet été.

10 matches de suspension pour commencer la saison

Le retour de Bridges soulève, logiquement, des questions éthiques. En avril, la NBA a suspendu l’athlète pour 30 matches après une affaire de violences conjugales. Il manquera donc les 10 premières rencontres de l’exercice, partie effective de sa sanction.

Miles Bridges a été arrêté en juin pour avoir agressé sa compagne devant leurs deux enfants. Attaqué en justice, il a accepté sa sentence — sans reconnaître formellement sa culpabilité — et a été notamment condamné à trois ans de probation, des travaux d’intérêt général, des tests de dépistage hebdomadaires et une ordonnance restrictive.

Sportivement, son retour est une bonne nouvelle pour les Hornets. Avant son arrestation, le joueur de 24 ans sortait d’une saison à 20,2 points et 7 rebonds, à 49,1 % au tir en tant que lieutenant de LeMelo Ball. Il ne fait cependant aucun doute que le retour d’un homme condamné, pour des faits passibles d’une très lourde sanction selon les statuts de la ligue, affectera négativement l’image de la franchise et, dans une plus large mesure, de toute la NBA.

