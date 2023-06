Jerami Grant décroche le gros lot aux Blazers

L’une des priorités des Blazers, à l’ouverture de la free agency, était de re-signer Jerami Grant à long terme. C’est donc ce qu’ils ont fait, quitte à payer le prix fort. L’ailier s’est engagé à Portland pour 160 millions de dollars sur cinq ans, selon Shams Charania de The Athletic.

Le dénouement était attendu et aurait sans doute pu avoir lieu plus tôt dans la saison si les règles de la NBA le permettaient. Mais le joueur devait patienter jusqu’à la free agency pour négocier une cinquième saison. C’est probablement la raison pour laquelle il a décliné la prolongation de 100 millions de dollars sur quatre ans qui lui a été proposée en cours d’exercice.

Jerami Grant s’épanouit dans l’Oregon, aux côtés de Damian Lillard. Collectivement, les résultats ont été décevants et ont conduit les Blazers à manquer les playoffs. Sur le plan individuel, le joueur sort tout de même d’une saison à 20,5 points et 4,5 rebonds de moyenne, à 47,5 % aux tirs et 40,1 % à trois points.

Sa re-signature était plus que logique du point de vue de l’équipe, qui cherche apparemment à rester compétitive malgré la draft de Scoot Henderson en troisième position. Mais l’addition est salée et limite grandement la marge de manœuvre de Portland sur le marché. De potentiels transferts sont à prévoir, bien que l’avenir de la franchise dépende surtout de la décision de Damian Lillard, encore et toujours au cœur des rumeurs.

