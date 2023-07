Dillon Brooks à Houston pour 4 ans

Dillon Brooks à Houston, c'est fait et ce sera pour 4 ans et 80 millions de dollars.

L'arrivée de Dillon Brooks chez les Houston Rockets n'est plus qu'une question d'heures. D'après Adrian Wojnarowski, le trublion des Grizzlies va bien porter le maillot texan la saison prochaine après avoir été laissé libre par Memphis. On a cru à une surprise quand Shams Charania a évoqué le fait que l'opération devrait se transformer en sign and trade. Ce ne sera a priori pas le cas et Brooks va signer pour 80 millions de dollars sur 4 ans.

A 27 ans, Dillon Brooks va pouvoir s'offrir un second souffle après une fin de parcours agitée à Memphis où il est devenu l'un des joueurs les plus clivants - euphémisme - de toute la NBA. En arrivant à Houston, le Canadien va avoir l'occasion de prouver qu'il est aussi un très bon joueur de basket au-delà du poil à gratter.

La saison dernière, il tournait à 14.3 points à 39% d'adresse globale. Pour rappel, Memphis a déjà oeuvré pour le remplacement de Brooks en termes de combativité. Marcus Smart est arrivé dans un trade à trois avec les Boston Celtics et les Washington Wizards.

L'une des dernières déclarations de Dillon Brooks, après s'être attiré les foudres des médias et de plusieurs adversaires, dont LeBron James :

"Les médias font de moi un méchant. Les fans font de moi un méchant. Cela crée un tout autre personnage autour de moi."

Charge à lui, désormais, de baisser un peu le ton pour retrouver le cocktail adéquat entre provocation et vrai apport sur le terrain. Houston, qui est en pleine reconstruction, avec un nouveau coach et la quête de joueurs prêts à incarner la franchise, peut l'aider à atteindre cet objectif.

Free Agency NBA 2023 : le Live des rumeurs, trades et signatures