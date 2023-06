Kyrie Irving a beau avoir défini comme priorité de prolonger avec les Dallas Mavericks, il va étudier de près ses autres opportunités. D'après Chris Haynes de Bleacher Report, le meneur All-Star a un entretien programmé après l'ouverture de la free agency avec... les Phoenix Suns !

Au vu de la masse salariale déjà engagée sur Kevin Durant, Devin Booker et Bradley Beal, Kyrie Irving devra consentir à un gros sacrifice financier s'il entend rejoindre le projet des Suns. Les fans de Phoenix doivent tout de même se demander si, malgré la perspective de former une superteam encore plus clinquante, réunir KD et Kyrie après leur expérience ratée à Brooklyn est une bonne idée.

Les Lakers étaient un temps intéressés par la venue d'Irving, particulièrement LeBron James, mais de l'eau semble avoir coulé sous les ponts. Le fait que l'intéressé rencontre d'autres équipes que Dallas est dans tous les cas le signe qu'il ne faut pas encore tenir pour acquis le fait de le voir porter le maillot des Mavs la saison prochaine après sa parenthèse texane d'une vingtaine de matches.

