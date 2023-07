Rui Hachimura reste bien aux Lakers, avec Prince et Reddish

Les Los Angeles Lakers l'ont clamé haut et fort, ils ont deux priorités cet été : retenir Austin Reaves et Rui Hachimura. Pour le premier, les négociations sont toujours en cours. Mais pour le second, l'affaire a bel et bien été sécurisée !

Grâce au statut d'agent libre protégé de l'ex-joueur des Washington Wizards, les Californiens pouvaient s'aligner sur toutes les offres extérieures. Mais pourquoi utiliser cette option quand un compromis reste possible entre les deux parties ?

D'après les informations du journaliste de The Athletic Shams Charania, Hachimura a prolongé aux Lakers pour 51 millions de dollars sur 3 ans. Avec les tarifs appliqués sur le marché et les performances du joueur de 25 ans en Playoffs, il s'agit d'un bon deal pour Los Angeles.

Dans le même temps, Rob Pelinka n'a pas chômé pour renforcer l'effectif californien à la marge. Outre la belle pioche Gabe Vincent, le boss des Lakers a également récupéré Taurean Prince et Cam Reddish.

Intéressant aux Minnesota Timberwolves, Prince a signé un contrat d'un an pour 4,5 millions de dollars. Un joueur avec de l'expérience et un profil défensif qui devrait parfaitement s'intégrer à la philosophie de l'entraîneur Darvin Ham. De son côté, Reddish vient pour deux ans, mais son salaire n'a pas fuité.

On peut penser qu'il sera bas, avec une opportunité pour lui de se relancer. En tout cas, avec Rui Hachimura et de bons renforts, les Lakers ont réalisé un bon début de FA.

