Gabe Vincent aux Lakers : une réussite à tous les niveaux

Non drafté en 2018, Gabe Vincent a totalement changé de dimension. Le joueur qu’il était cinq ans plus tôt, en tant que remplaçant dans l’équipe de G League des Kings, semble bien loin. Aujourd’hui, le succès du meneur, recruté par les Lakers, est double.

Sa première réussite est d’être parvenu à décrocher un solide contrat dans une véritable institution. Vincent touchera 33 millions de dollars à Los Angeles sur les trois prochaines années, selon Shams Charania de The Athletic. Une somme qui éclipse largement les 4,3 millions qu’il a gagnés depuis son arrivée dans la ligue. Une somme 660 fois supérieure au premier contrat de 50 000 dollars qu’il a signé à Sacramento (Exhibit 10).

Sa seconde victoire, c’est que cette transaction a tout d’une bonne opération pour la franchise californienne. Gabe Vincent sort d’une campagne de playoffs à 12,7 points et 3,5 passes par rencontre, à 40,2 % aux tirs et 37,8 % à trois points. En 22 matches, il cumule 22 titularisations dans un groupe du Heat qui a atteint les Finales NBA.

Sur son chemin, il a inscrit 29 points à 11/14 aux tirs contre Boston pour porter l’avantage de Miami à 3-0. Sans ses 23 points, qui sait si le Heat aurait pu égaliser à 1-1 et rentrer en Floride avec l’espoir d’une série disputée face aux Nuggets ? Le joueur de 27 ans, malgré des lacunes, a montré qu’il était capable d’assumer de grandes responsabilités dans une équipe qui va loin.

Cette arrivée signifie sans doute que Dennis Schröder ne reviendra pas. Mais les Lakers espèrent encore re-signer D’Angelo Russell, l’une de leurs priorités de la free agency, s’ils en ont la possibilité, selon Jovan Buha de The Athletic. Un scénario qui réserverait certainement le rôle de sixième homme à Gabe Vincent, dans lequel on l’imagine aisément briller pour aider LeBron James et Anthony Davis à renouer avec la victoire.

