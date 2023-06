Trois équipes s’intéressent à Derrick Rose

Non conservé par les New York Knicks, Derrick Rose serait sur les tablettes de trois franchises dont deux candidats au titre.

Cela fait un moment que Derrick Rose ne joue plus que quelques matches par saison, toujours en raison de problèmes de santé. Mais il s’était montré à son avantage dans un rôle de sixième homme aux Detroit Pistons puis aux New York Knicks. La franchise de la grosse pomme n’a tout de même pas activé son option sur la saison à venir (15 millions) et l’ancien MVP se retrouve donc libre de signer où bon lui semble.

Selon Marc Stein, trois franchises garderaient un œil sur lui : les Phoenix Suns, les Milwaukee Bucks et les Chicago Bulls. Ce n’est pas si surprenant. Les Suns cherchent des vétérans pas chers pour compléter leur effectif, notamment à la mène. Les Bucks ont aussi pour habitude de signer un « ancien » cramé pour gérer le poste un. Rose prendrait le relais de George Hill et Goran Dragic, les deux dernières expériences non concluantes. Sans doute avec pas beaucoup plus de succès.

Puis, les Bulls, c’est là aussi une évidence. Il bouclerait la boucle en finissant sa carrière chez lui, là où tout a commencé. Surtout que Lonzo Ball, le meneur de Chicago, est annoncé out pour la saison prochaine. Les Knicks ne seraient pas non plus fermé à un retour de Derrick Rose sur un contrat beaucoup moins cher. La nouvelle, c'est surtout que le joueur de 34 ans (35 en octobre) devrait a priori trouver un point de chute et on le reverra donc encore en NBA.

