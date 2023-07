Portland s’aligne, Matisse Thybulle n’ira pas à Dallas

Dallas avait dégainé une offre pour Matisse Thybulle. Portland s'est aligné et va conserver l'ancien Sixer.

Matisse Thybulle va rester à Portland. Après l'offre de contrat de 3 ans et 33 millions de dollars envoyée par les Dallas Mavericks mercredi, on se disait que l'international australien allait peut-être bien renforcer la franchise texane, en besoin criant de défenseurs. Il n'en sera rien, puisque d'après Adrian Wojnarowski d'ESPN, les Portland Trail Blazers se sont alignés sur l'offre des Mavs et ont donc la priorité pour sa prolongation.

Dallas va devoir se pencher sur d'autres joueurs avec un profil défensif sur le marché des free agents ou via un trade. Mercredi, ils avaient déjà fait ce qui ressemble à une bonne affaire avec l'arrivée de Grant Williams en provenance de Boston dans le cadre d'un sign-and-trade.

Matisse Thybulle, 26 ans, va donc faire partie du projet de reconstruction des Blazers autour des jeunes, si toutefois le départ de Damian Lillard intervient bien durant l'intersaison. Dans son rôle si spécifique de défenseur quasi exclusif, Thybulle peut apporter beaucoup et être un membre du noyau dur avec Scoot Henderson, Shaedon Sharpe, Anfernee Simons et Jerami Grant.

