Russell Westbrook, un retour loin d’être garanti aux Clippers ?

Depuis plusieurs semaines, les Los Angeles Clippers se retrouvent considérés comme les grands favoris pour récupérer Russell Westbrook. Agent libre cet été, le meneur a retrouvé des couleurs sur les derniers mois avec cette équipe.

Et il existe donc un intérêt mutuel à se retrouver. Pour autant, un deal n'est visiblement pas garanti. D'après les informations du journaliste de The Athletic Law Murray, l'ex-joueur de l'Oklahoma City Thunder a bel et bien l'intention d'étudier ses options sur le marché.

A l'ouverture de la Free Agency, Westbrook ne devrait pas se précipiter pour prendre une décision. Ainsi, le vétéran de 34 ans compte prendre son temps pour écouter toutes les propositions de ses prétendants.

De cette manière, il aura une meilleure idée de sa valeur. Et de ses possibilités. Récemment, il se disait qu'il allait recevoir des offres estimées entre 10 et 15 millions de dollars par an. Pour rappel, les Clippers peuvent seulement lui offrir 3,8 millions de dollars par an...

Il faudra aussi connaître le projet des Californiens avec Russell Westbrook. Surtout si un trade de James Harden en provenance des Philadelphia Sixers se concrétise. Un dossier à suivre avec attention.

