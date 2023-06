Les Kings à fond sur Kyle Kuzma

Les Sacramento Kings ont mis fin à 17 années de disette en se qualifiant pour les playoffs la saison dernière. Ils sont finalement sortis dès le premier tour, battus 4-3 par les Golden State Warriors champions en titre malgré l’avantage du terrain. Mais la franchise californienne ne compte pas en rester là et elle compte bien s’imposer durablement au sein de la Conférence Ouest.

Selon les dernières informations rapportées par Jake Fisher, les dirigeants pourraient laisser filer Harrison Barnes, libre, et profiter de la marge de manœuvre sous le Cap pour essayer de ramener un jour confirmé dans l’effectif. Le nom de Khris Middleton est souvent avancé mais l’insider évoque surtout Kyle Kuzma. Les Kings seraient de plus en plus intéressés à l’idée de le signer.

Kuzma, 27 ans, sort d’une saison à plus de 21 points et 7 rebonds de moyenne avec les Washington Wizards. La reconstruction de la franchise de D.C. devrait le pousser vers la sortie et il chercherait un contrat autour des 30 millions la saison. Une somme que les Kings peuvent lui proposer. L’organisation n’aurait alors plus trop de marge de manœuvre pour recruter mais elle disposerait d’un noyau dur entre 25 et 28 ans comprenant trois joueurs de qualité : Domantas Sabonis (qui doit être prolongé), De’Aaron Fox et Kyle Kuzma.

Les Kings ont déjà essayé de faire venir Kuzma par le passé, en négociant un trade avec les Los Angeles Lakers. L’ailier avait finalement été envoyé aux Wizards.