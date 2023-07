Kyle Kuzma, le choix de la sécurité avec le pactole aux Wizards

Kyle Kuzma a-t-il commencé à trembler face à l'évolution du marché ? Sur une Free Agency globalement assez moyenne, l'ailier prétendait à un contrat XXL. Et pour faire grimper les enchères, l'ex-joueur des Los Angeles Lakers comptait clairement sur les franchises qui avaient de l'argent à dépenser.

Problème, petit à petit, beaucoup d'équipes ont réussi à remplir leur masse salariale... Du coup, le joueur de 27 ans a pris son gros chèque aux Washington Wizards ! D'après le journaliste d'ESPN Adrian Wojnarowski, Kuzma prolonge avec la formation de DC pour 102 millions de dollars sur 4 ans.

Sur le papier, il s'agit d'un deal plutôt attendu pour le natif de Flint. On lui promettait un salaire annuel à 25 millions de dollars et il a donc réussi à l'obtenir. Est-ce qu'il s'intègre vraiment dans le projet de reconstruction des Wizards ? On en doute sérieusement.

Mais en le verrouillant de cette manière, Washington évite de le perdre sans la moindre contrepartie. Et à l'avenir, il peut clairement faire l'objet d'un trade pour récupérer quelques atouts. Comme des choix à la Draft NBA par exemple.

De son côté, Kyle Kuzma a sécurisé son gros contrat. En attendant de trouver une autre équipe ?

