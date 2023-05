Kyle Kuzma met un petit tacle à Rob Pelinka et aux Lakers

Le GM des Los Angeles Lakers a fait part des ambitions de la franchise et Kyle Kuzma l’a repris de volée sur Twitter.

Brandon Ingram, Lonzo Ball, Jordan Clarkson, Julius Randle, Ivica Zubac, Larry Nance, Alex Caruso, Josh Hart, Kyle Kuzma… il fut une époque pas si lointaine où les Los Angeles Lakers pouvaient compter sur de nombreux jeunes joueurs prometteurs. D’ailleurs, tous se sont développés en de solides basketteurs. Mais loin de la cité des anges. Parce qu’ils ont tous été sacrifiés par le management dans l’espoir de monter l’équipe la plus compétitive possible autour de LeBron James.

Et pourtant, quatre ans après l’arrivée d’Anthony Davis, les Angelenos disposent à nouveau d’un « young nucleus » intéressant avec Austin Reaves, Rui Hachimura, D’Angelo Russell, Jarred Vanderbilt, voire même Malik Beasley et Mo Bamba. Pour Rob Pelinka, le GM, l’objectif est clair : « nous voulons garder nos jeunes ensemble », assure le dirigeant. Une déclaration qui a fait réagir Kuzma sur Twitter.

« J’ai déjà entendu ça avant », postait donc l’ailier de 27 ans. Une manière de tacler légèrement Pelinka. Le joueur garde sans doute un peu en travers de la gorge le fait d’avoir été sacrifié un an après le titre des Lakers. Il a été envoyé aux Washington Wizards en l’échange de Russell Westbrook. Une expérience qui n’a pas fonctionné à Los Angeles tandis que Kyle Kuzma est devenu un homme à plus de 20 points et 7 rebonds par match dans la capitale fédérale.

Si jamais LeBron James venait à mettre la pression pour monter une équipe plus compétitive, lui qui parle justement de retraite aujourd’hui (un coup de pression pour son front office ?), il se pourrait alors que les Lakers sacrifient certains de leurs jeunes, une fois de plus. Russell est d’ailleurs Free Agent cet été. Tout comme Reaves. Ce dernier devrait signer un contrat bien juteux vu ses prestations en playoffs. Mais les Californiens ont vraiment intérêt à le garder et il serait étonnant qu’ils le laissent filer.

