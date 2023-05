La réaction des Lakers à la retraite potentielle de LeBron James

Un coup de bluff ? Un coup de com ? Des mots prononcés à chaud, sur le coup de la fatigue, encouragés par la frustration d’une élimination en quatre manches sèches ? Ou un vrai ras-le-bol et une envie de se détacher un peu du terrain ? Difficile de savoir quelles sont les intentions de LeBron James à ce stade de sa carrière et surtout à ce moment de l’année, plus de quatre mois avant le coup d’envoi de la prochaine saison NBA. Toujours est-il que le King a donc évoqué une éventuelle retraite suite à la défaite des Los Angeles Lakers contre les Denver Nuggets en finales de Conférence à l’Ouest.

Pourquoi LeBron James ne va pas prendre sa retraite

Le lendemain, il rencontrait Darvin Ham, le coach, et Rob Pelinka, le GM, pour l’interview traditionnel de fin d’exercice. Ces derniers lui ont assuré qu’il pouvait prendre le temps qu’il voulait pour se décider sur son avenir.

« Nous aurons à nouveau cette discussion en temps voulu », confie Pelinka. « Mais LeBron a tellement donné au basket qu’il a gagné le droit de décider s’il veut ou non en donner plus. On met les athlètes sur un piédestal mais ce sont des humains, comme nous tous. Notre boulot c’est de soutenir ces gars-là si jamais ils atteignent un moment critique dans leur carrière. On espère évidemment qu’il voudra continuer mais on va lui laisser du temps. »

Ses coéquipiers aux Lakers ont été assez surpris par les commentaires de LeBron James. Mais ils l’imaginent poursuivre l’aventure. « Ce serait fou de le voir partir alors que j’ai le sentiment qu’il en a encore beaucoup dans le réservoir », note notamment D’Angelo Russell. « Je pense que son amour du jeu le fera continuer », ajoute Troy Brown Jr.

Une blessure au pied a gêné le natif d’Akron sur la fin de saison, le privant par exemple d’un mois de compétition. Il devra peut-être se faire opérer. L’éventuelle rééducation qui accompagne tout passage sur le billard le poussera peut-être à tirer sa révérence… ou juste à faire une pause avant de revenir en 2024, au moment où il pourra choisir son équipe et éventuellement rejoindre celle de son fils Bronny James, prospect attendu en NBA dans un an ?

LeBron James « totalement OK » avec l’idée de ne pas jouer avec Bronny

Ce qui semble sûr, c’est que LeBron James a besoin de se reposer. 38 ans, 21 saisons au compteur, des tonnes de minutes, ça use. Mais il a clairement montré qu’il était toujours l’un des meilleurs joueurs de la ligue, même s’il n’est plus aussi dominant. Peut-être justement qu’il préfère partir avant de décliner trop brusquement. Qui sait. Voilà un dossier qui pourrait agiter une partie de l’été.