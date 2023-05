Depuis des années, LeBron James assure que son objectif est de jouer au moins une année avec son fils Bronny en NBA. C’est même l’une des raisons qui fait penser à beaucoup qu’il continuera la saison prochaine. Après l’élimination de cette nuit, la star des Los Angeles Lakers a pourtant laissé entendre qu’il réfléchirait à la retraite ces prochains jours.

Jouer avec Bronny ne serait donc plus un argument ? Possible, vu qu’il avait fait évoluer sa position sur le sujet après le Game 3. Peut-être était-ce la forte probabilité d’une élimination qui lui faisait déjà considérer un peu plus la retraite. Mais voilà en tout cas ce que LeBron James expliquait lundi à ESPN :

« J’ai fait ce que j’avais à faire dans cette ligue, et mon fils va vivre son aventure. Et quelle qu’elle soit, peu importe comment elle se déroule, il fera ce qui est le mieux pour lui. Sa mère Savannah, son frère, sa soeur et moi en tant que père, nous allons le soutenir quels que soient ses choix. Donc juste parce que c’est mon aspiration ou mon but, ça ne veut pas dire que c’est le sien également. Et je suis totalement OK avec ça. »

Ce qui tranche pas mal avec ses mots de février : « I got to play with my boy. »

Bronny James s’est engagé récemment avec USC pour la saison prochaine. Il ne sera drafté au mieux qu’en 2024. Il faudrait donc deux saisons supplémentaires à LeBron James s’il veut jouer avec son fils.

Ses perspectives ont-elles changé ? Souhaite-t-il se retirer en étant encore un des tout meilleurs joueurs du monde et éviter l’année de trop ? S’agit-il après une élimination brutale d’un coup de blues légitime mais passager ? Ou (soyons fou) d’une communication toujours aussi au point, les narratives et le storytelling étant toujours de plus en plus importants dans cette NBA ?

Quoi qu’il en soit, LeBron James en a encore sous le capot. Surtout si on considère le niveau qu’il affichait avant sa blessure au pied, qui l’a poussé à un retour un peu précipité. Affaire à suivre…

Pourquoi LeBron James ne va pas prendre sa retraite