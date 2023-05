Si LeBron James n'avait pas répété dix fois qu'il voulait devenir le premier joueur de l'histoire de la NBA à partager le terrain avec son fils, on se demanderait très sérieusement si le King n'a pas pour but de prendre sa retraite dans les semaines qui viennent.

Au sortir du game 4 perdu contre Denver et de l'élimination par les Nuggets, LeBron a répondu aux questions des médias de manière plus évasive qu'à l'accoutumée, ce qui peut se s'expliquer la déception et la douleur de quitter les playoffs de la sorte. En revanche, sa dernière phrase pousse forcément à spéculer et à se poser des questions sur la suite qu'il entend donner à sa carrière, lui qui reste tout de même sous contrat avec les Lakers au minimum jusqu'à la saison prochaine, avec une player option pour 2024-2025.

"Je dois réfléchir à beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le fait de continuer à avancer dans le basket", a-t-il déclaré avant de quitter la salle.

On peut aussi se dire qu'il a été touché par l'annonce de la retraite de son ami et camarade de la cuvée 2003 Carmelo Anthony quelques heures plus tôt et que le coup de vieux que cela lui a procuré lui a donné envie de prendre un temps de réflexion. Sur le terrain, en revanche, difficile de donner 38 ans à LeBron James. Certes, tout n'est pas exactement au même point qu'il y a 3 ou 4 ans, mais LeBron a encore été capable de faire un match à 40 points, 10 rebonds et 9 passes dans un match de finale de Conférence...

