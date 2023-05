Les résultats de la nuit en NBA

Nuggets @ Lakers : 113-111

Denver Nuggets 4-0 Los Angeles Lakers

- Les Lakers n'auront donc pas réussi à éviter le coup de balai et la douloureuse sensation d'impuissance qui l'accompagne. Pourtant, il a encore semblé pendant un temps que Los Angeles allait pouvoir prendre un match et fêter devant son public une deuxième partie de saison et des playoffs prometteurs. Problème : Nikola Jokic et ses camarades n'ont absolument aucune considération pour l'amour-propre des Angelenos et voulaient simplement éviter d'arriver en Finales NBA avec trop de kilomètres au compteur.

Même menés de 15 points à la mi-temps, les Nuggets n'ont pas lâché prise. Même pilonnés par un LeBron James agressif et phénoménal pour son âge et tout court (40 points, 10 rebonds, 9 passes à 15/25). Denver a renversé la situation et a passé un 36-16 dans le 3e quart-temps. Evidemment, Nikola Jokic (30 pts, 14 rbds, 13 asts, 3 blks) est à l'origine du comeback, mais le Serbe a entraîné tout le monde dans son sillage.

Le Joker aurait pu plonger mentalement après avoir reçu sa 5e faute à la moitié du 4e quart-temps, mais il a continué de défendre avec sérieux et d'alimenter ses partenaires. Jamal Murray (25 pts) et Aaron Gordon (22 pts, 6 rbds, 5 asts) ont non seulement été précieux en attaque, mais ils ont aussi été décisifs en défense, à l'image de la dernière possession du match où ils ont empêché LeBron d'aller chercher la prolongation.

A nouveau, les Lakers n'auront pas réussi à impliquer suffisamment les autres gâchettes théoriques de l'équipe. Anthony Davis a beau avoir inscrit 21 points, il a manqué de mordant en attaque et ses belles séquences défensives ne peuvent pas tout compenser.

- Le moment où on a compris que Nikola Jokic ne laisserait pas la série retourner à Denver.

NIKOLA JOKIC 🤯 WILD FINISH IN LOS ANGELES. Get to ESPN for the final 2:01... Denver leads by 3! pic.twitter.com/NWTGIROfNE — NBA (@NBA) May 23, 2023

Podcast #92 : Les secrets du Heat et la revanche de Jamal Murray

- On espérait voir Austin Reaves prendre plus de 10 tirs et faire profiter les Lakers de sa superbe adresse, même dans cette série. Il en a pris... 11, pour finir avec 17 points. Malgré la déception collective, Reaves reste le grand gagnant de cette campagne de playoffs, quoi qu'il advienne à l'intersaison.

- Nikola Jokic a battu le record de triple-doubles de Wilt Chamberlain sur une campagne de playoffs, grâce à cette 8e soirée en trois dimensions. Jokic rejoint aussi Chamberlain dans le club fermé des joueurs qui ont réussi à tourner en triple-double de moyenne sur deux séries de playoffs consécutives.

- Mayday. On a revu Tristan Thompson en action dans le game 4 crucial d'une finale de Conférence. Le Canadien a joué 10 minutes et a inscrit 4 points. On ne sait pas trop ce qui est passé par la tête de Darvin Ham sur ce coup-là, mais c'était amusant de le signaler.

- D'Angelo Russell a choisi ce dernier match de la série pour finir avec un +/- positif (+4), lui qui a passé 15 minutes sur le terrain pour 4 points, 2 passes et 1 contre.

- C'est la première fois en 47 ans d'existence que les Denver Nuggets vont disputer les Finales NBA. On aura donc une affiche inédite, quoi qu'il arrive dans la série entre Boston et Miami. Spoiler : Boston non plus, ne gommera pas le 3-0 et le Heat ira affronter les Nuggets pour des Finales qui vont faire rire Adam Silver jaune en termes d'importance des marchés et d'audiences TV. Après, si les gens n'ont pas de goût et préfèrent zapper, hein...

- Les derniers mots de LeBron avant de quitter la conférence de presse sont assez curieux. S'il n'avait pas répété qu'il voulait absolument jouer avec Bronny un jour, on se demanderait si le King ne songe pas à la retraite : "Je dois réfléchir à beaucoup de choses sur le plan personnel et sur le fait de continuer à avancer dans le basket".

Le programme de la nuit prochaine

Celtics @ Heat, game 4, à 2h30 du matin