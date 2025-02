Philippe Katerine : « Je rêve encore du basket »

Comme à chaque fois qu'un nouvel épisode sort, et quel que soit l'invité, j'écoutais il y a quelques jours le podcast de l'excellent David Castello-Lopes, "Small Talk". Face à lui, Philippe Katerine, qui était la dernière personne que je m'imaginais parler de basket dans l'émission. Et pourtant ! L'inclassable et totalement barré chanteur, auteur d'une prestation commentée à l'échelle planétaire lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques 2024, a vécu une véritable histoire d'amour avec le basket.

C'est ce qu'il a expliqué au moment d'évoquer sa jeunesse.

"J'étais basketteur au collège. Je ne pensais qu'à ça. Ce n'est pas rien. J'étais dans une équipe huilée, extrêmement brillante, on remportait tout. On était tous amis, on formait un groupe très soudé et imbattable à notre niveau, en départementale et régionale. On est allé en huitièmes de finale de la Coupe de France, avec l'équipe de l'Epine de Chantonnay. On était un vrai groupe, on savait vraiment jouer ensemble".

Mon poste ? J'étais ce que l'on appelle un arrière, à côté du meneur de jeu. On dit shooting guard aujourd'hui, mais le basket a tellement changé que c'est difficile à dire. Je n'étais pas très rapide. J'étais plutôt celui qui fait jouer les autres. J'étais en équipe de Vendée, donc j'ai été testé. J'avais très peu de détente et vu ma taille ce n'était pas un avantage. J'avais une vitesse que l'on a qualifié de modeste (sourire). Mais sur ma fiche, ils avaient marqué : il sait faire jouer les autres et faire briller ses partenaires.

J'avais une vision du jeu. Je ne serais pas ici si je n'aimais pas jouer avec les autres. J'ai fait des disques avec plein de gens et fait des choses que je n'aurais pas pu mener à bien sans la joie du collectif. Je rêve encore du basket. Des paniers, de ce que l'on aurait pu faire ou dû faire... J'ai continué jusqu'en 1986."